Синхронистка Дорошко рассказала о реакции на отказ украинок от совместного фото

— С их стороны не было никакой агрессии — ни от девочек, ни от тренеров. Никто ничего плохого нам не сказал. Кроме того, в регламенте соревнований не прописано, что спортсмены обязаны пожимать друг другу руки или фотографироваться вместе, — поделилась спортсменка.