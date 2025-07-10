Синхронистка Дорошко рассказала о реакции на отказ украинок от совместного фото

Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию россиянка Майя Дорошко рассказала, что ее не расстроил отказ украинских спортсменок от совместной фотографии после технической программы на этапе Кубка мира в Египте. Об этом пишет РИА Новости.
— С их стороны не было никакой агрессии — ни от девочек, ни от тренеров. Никто ничего плохого нам не сказал. Кроме того, в регламенте соревнований не прописано, что спортсмены обязаны пожимать друг другу руки или фотографироваться вместе, — поделилась спортсменка.
Ситуация, о которой идет речь, произошла в апреле этого года. Украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина заняли второе место на соревнованиях среди дуэтов в технической программе. По итогам выступлений они решили не участвовать в совместной фотосессии с россиянками Дорошко Татьяна Гайдай.
В турнире россиянки набрали 268,0551 балла, украинские синхронистки набрали 261,6125 балла.
До этого 13-летний украинский каратист Евгений Мельник также отказался пожать руку российскому спортсмену Игорю Григорьеву, не сделал совместное фото на подиуме и, покидая пьедестал, жестом выразил свое несогласие после победы россиянина на этапе юношеской лиги в испанской Гвадалахаре.