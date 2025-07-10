Нацбанк: банки индивидуально разбираются со случаями некорректного восстановления баланса по картам

Андрей Картун добавил, что процессинговый центр работает в штатном режиме, осуществляются платежи. При этом клиентам банков, не увидевшим той суммы, которая, по их мнению, должна отображаться на счете, необходимо обратиться в обслуживающий банк путем обратной связи или через сall-центр. Перед этим следует посмотреть расходные операции по своим карт-счетам в интернет-банкинге. Зачастую бывают случаи, когда во время технического сбоя человек заехал на заправку или зашел в магазин, и сумма могла быть списана в это время, а он не заметил. −0-