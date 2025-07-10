Нацбанк: банки индивидуально разбираются со случаями некорректного восстановления баланса по картам

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банки индивидуально разбираются со случаями некорректного восстановления баланса по картам. Об этом рассказал заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Почему произошел технический сбой с банковскими картами, рассказали в Нацбанке.
«У граждан остались вопросы, связанные с тем, что некорректно произошло восстановление баланса по картам. Соответственно, здесь банки разбираются в индивидуальном порядке», — сказал Андрей Картун.
По его словам, в Беларусбанке за сегодня было около 500 обращений, связанных с некорректным отображением баланса. В индивидуальном порядке отработана уже практически половина из них. В электронном виде через обратную связь на сайте банка к вечеру сообщается о том, что нет ни одного обращения по части некорректного отображения сумм, которые произошли до технического сбоя.
Андрей Картун добавил, что процессинговый центр работает в штатном режиме, осуществляются платежи. При этом клиентам банков, не увидевшим той суммы, которая, по их мнению, должна отображаться на счете, необходимо обратиться в обслуживающий банк путем обратной связи или через сall-центр. Перед этим следует посмотреть расходные операции по своим карт-счетам в интернет-банкинге. Зачастую бывают случаи, когда во время технического сбоя человек заехал на заправку или зашел в магазин, и сумма могла быть списана в это время, а он не заметил. −0-