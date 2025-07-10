В Париже первая в истории сумка Birkin ушла с молотка за $10 млн

Исполнительница нарисовала эскиз желаемой модели на бумажном пакете, и спустя год бренд представил ей первую версию сумки. В дальнейшем компания продолжила выпуск сумок под именем Джейн Биркин, но ни одна из них не была точной копией оригинала.