В Париже первая в истории сумка Birkin ушла с молотка за $10 млн

Первая сумка Birkin была продана на аукционе Sotheby’s за беспрецедентные 10 миллионов долларов. Торги состоялись в Париже во время Недели высокой моды, сообщает Bloomberg.
Уникальный экземпляр был изготовлен четыре десятилетия назад по индивидуальному заказу для певицы и актрисы Джейн Биркин. Цена черной кожаной сумки Birkin превзошла предыдущий аукционный рекорд — редчайшую сумку Himalaya Kelly из крокодиловой кожи, которую в 2021 году продали за 510 тысяч долларов.
История возникновения первой Birkin связана с одним случаем во время авиаперелета актрисы. Джейн пожаловалась попутчику на неудобство своей сумки, в которую мало что помещалось. Этим человеком оказался глава Hermès Жан-Луи Дюма.
Исполнительница нарисовала эскиз желаемой модели на бумажном пакете, и спустя год бренд представил ей первую версию сумки. В дальнейшем компания продолжила выпуск сумок под именем Джейн Биркин, но ни одна из них не была точной копией оригинала.
Ранее сообщалось, что крупнейшую коллекцию вещей принцессы Дианы выставили на аукцион.