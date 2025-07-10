Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Париже первая в истории сумка Birkin ушла с молотка за $10 млн

Первую сумку Birkin продали на аукционе Sotheby’s во время Недели высокой моды в Париже за рекордные 10 млн долларов.

Источник: Аргументы и факты

Первая сумка Birkin была продана на аукционе Sotheby’s за беспрецедентные 10 миллионов долларов. Торги состоялись в Париже во время Недели высокой моды, сообщает Bloomberg.

Уникальный экземпляр был изготовлен четыре десятилетия назад по индивидуальному заказу для певицы и актрисы Джейн Биркин. Цена черной кожаной сумки Birkin превзошла предыдущий аукционный рекорд — редчайшую сумку Himalaya Kelly из крокодиловой кожи, которую в 2021 году продали за 510 тысяч долларов.

История возникновения первой Birkin связана с одним случаем во время авиаперелета актрисы. Джейн пожаловалась попутчику на неудобство своей сумки, в которую мало что помещалось. Этим человеком оказался глава Hermès Жан-Луи Дюма.

Исполнительница нарисовала эскиз желаемой модели на бумажном пакете, и спустя год бренд представил ей первую версию сумки. В дальнейшем компания продолжила выпуск сумок под именем Джейн Биркин, но ни одна из них не была точной копией оригинала.

Ранее сообщалось, что крупнейшую коллекцию вещей принцессы Дианы выставили на аукцион.