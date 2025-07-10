Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон раскрыл план по отправке войск на Украину

Контингент войск стран — участниц «коалиции желающих» могут разместить на Украине сразу после прекращения огня. Об этом в четверг, 10 июля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Контингент войск стран — участниц «коалиции желающих» могут разместить на Украине сразу после прекращения огня. Об этом в четверг, 10 июля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам Макрона, коалиция, в которую входят 30 государств, будет контролировать соблюдение режима прекращения огня в воздушном и морском пространстве, а также содействовать восстановлению украинской армии.

— Разработан план, который мы готовы реализовать в день установления перемирия, — цитирует Макрона ТАСС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС и Украина интегрируют свои оборонные промышленности, как если бы страна была частью объединения. Она подчеркнула, что «сила — это высшая гарантия безопасности».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что жителям объединения следует начинать учить русский язык, если европейские лидеры перестанут поставлять помощь Украине, которая, по ее словам, служит первой линией обороны Европы.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше