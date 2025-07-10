Контингент войск стран — участниц «коалиции желающих» могут разместить на Украине сразу после прекращения огня. Об этом в четверг, 10 июля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По словам Макрона, коалиция, в которую входят 30 государств, будет контролировать соблюдение режима прекращения огня в воздушном и морском пространстве, а также содействовать восстановлению украинской армии.
— Разработан план, который мы готовы реализовать в день установления перемирия, — цитирует Макрона ТАСС.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС и Украина интегрируют свои оборонные промышленности, как если бы страна была частью объединения. Она подчеркнула, что «сила — это высшая гарантия безопасности».
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что жителям объединения следует начинать учить русский язык, если европейские лидеры перестанут поставлять помощь Украине, которая, по ее словам, служит первой линией обороны Европы.