Пересадка вспомогательных клеток мозга замедлила развитие смертельной болезни

После успешной проверки этого подхода на мышах, ученые заручились поддержкой восьми добровольцев с ALSP, согласившихся пройти аналогичную процедуру. Последующие наблюдения показали, что трансплантация микроглии уменьшила число очагов воспалений в мозге пациентов, улучшила их самочувствие и резко замедлила дегенерацию белого вещества на протяжении как минимум двух лет после начала терапии. Это дает надежду на то, что эта процедура позволит спасти жизнь носителям такой формы лейкоэнцефалопатии, а также других заболеваний, сопровождающихся сбоями в работе микроглии, подытожили нейрофизиологи.