Народные приметы на 11 июля 2025 года: что нельзя делать в день Крапивного заговенья

11 июля по народному календарю — день Крапивного заговенья. Этот праздник связан с кропивой — растением, которое издревле считалось мощным оберегом и лекарственным средством. На Руси в этот день завершали сбор крапивы, чтобы приготовить из неё целебные отвары и использовать в хозяйстве. Крапива символизировала силу и здоровье, а также очищение и защиту от болезней и сглаза. Этот день всегда был временем, когда природа на пике своей силы, а собранные травы обладали наибольшей целительной энергией.