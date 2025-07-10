Шакалене: Упавшим в Литве объект оказался БПЛА «Гербера» российского производства

Упавший утром, 10 июля, на литовской территории объект оказался летательным аппаратом (БПЛА) «Гербера» российского производства. С таким заявлением выступила министр обороны страны Довиле Шакалене.
— Можем подтвердить, что это была «Гербера». Использование таких аппаратов может быть различным. Каковы были цели акции, выясняется, — приводит ее слова ТАСС.
В связи с произошедшим парламент Литвы экстренно эвакуировали. Причем изначально издание Delfi со ссылкой на местных правоохранителей сообщило, что объектом оказался самолетик из фанеры и пенопласта, который изначально приняли за беспилотник.
После того, как появилась информация о летящем со стороны белорусской границы дроне, председатель парламента Саулюс Сквернялис и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас спустились в бомбоубежище. Однако позже пограничная служба выяснила, что причиной волнений якобы стал самодельный самолетик, упавший неподалеку от границы.
Пограничный комитет Белоруссии в начале июня сообщил о задержании мужчины с дроном на границе с Литвой. Правоохранители начали проверку по факту правонарушения.