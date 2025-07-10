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Макрон и Стармер хотят сколотить ядерный тандем: подробности

Париж и Лондон подписали соглашение о координации ядерного сдерживания.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят сколотить ядерный тандем. Об этом пишут ряд западных СМИ со ссылкой на совместную декларацию государств, которая была принята в четверг, 10 июля 2025 года.

Франция и Великобритания намерены усилить взаимодействие в области ядерного сдерживания. Как будет работать новая стратегия на практике, пока не совсем понятно, но ранее правительство Франции не проявляло готовности к сотрудничеству в ядерной сфере ни на словах, ни на бумаге. При этом и Макрон, и Стармер подчеркнули, что достигнутые договоренности выводят отношения между странами на новый уровень.

Нужно сказать, что страны НАТО упорно видят какие-то угрозы от России и недавно решились на повышение расходов на оборону до 5%. Российская сторона уже не раз говорила, что в этом нет никакого смысла. Альянс вредит лишь себе, разрушая собственную экономику.

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