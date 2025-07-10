Макрон и Стармер хотят сколотить ядерный тандем: подробности

Франция и Великобритания намерены усилить взаимодействие в области ядерного сдерживания. Как будет работать новая стратегия на практике, пока не совсем понятно, но ранее правительство Франции не проявляло готовности к сотрудничеству в ядерной сфере ни на словах, ни на бумаге. При этом и Макрон, и Стармер подчеркнули, что достигнутые договоренности выводят отношения между странами на новый уровень.