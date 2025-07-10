Появились кадры разгромного возвращения спортсменов из РФ в европейский спорт

«Наши спортсмены получили долгожданную возможность выступить на европейской арене и уже с первых боев демонстрируют высокий уровень подготовки и настоящий дух борьбы. Для юношей и девушек участие в таких турнирах — не просто опыт, а возможность доказать, что российская школа бокса остается одной из сильнейших в мире», — приводит слова Халидова Федерация бокса России в своем telegram-канале.