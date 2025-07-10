Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BMJ Open: диабет увеличивает риск глазных болезней у пожилых втрое

Контроль уровня сахара поможет сократить число случаев потери зрения, заявили ученые.

Источник: Аргументы и факты

Исследователи из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что высокий уровень сахара в крови в три раза повышает риск развития глазных заболеваний у пожилых людей, пишет BMJ Open.

Ученые сделали вывод на основании анализа данных о здоровье 5600 человек, возраст которых превышал 52 года за последние 14 лет.

По их данным, у людей с повышенным уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c выше 6,5 процента) вероятность поражения сетчатки глаза достигала 31%, а у тех, кто держал сахар в норме, риск составлял 9%.

Также выяснилось, что люди с диабетом чаще сталкивались с глаукомой и возрастной макулярной дегенерацией.

Ученые пришли к выводу, что ранняя диагностика и помощь в контроле уровня сахара помогут сократить число случаев потери зрения.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что постоянный стресс запускает в организме человека множество гормональных реакций, которые в итоге повышают риск нарушений обмена веществ и развития диабета второго типа.