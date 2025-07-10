BMJ Open: диабет увеличивает риск глазных болезней у пожилых втрое

Исследователи из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что высокий уровень сахара в крови в три раза повышает риск развития глазных заболеваний у пожилых людей, пишет BMJ Open.
Ученые сделали вывод на основании анализа данных о здоровье 5600 человек, возраст которых превышал 52 года за последние 14 лет.
По их данным, у людей с повышенным уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c выше 6,5 процента) вероятность поражения сетчатки глаза достигала 31%, а у тех, кто держал сахар в норме, риск составлял 9%.
Также выяснилось, что люди с диабетом чаще сталкивались с глаукомой и возрастной макулярной дегенерацией.
Ученые пришли к выводу, что ранняя диагностика и помощь в контроле уровня сахара помогут сократить число случаев потери зрения.
Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что постоянный стресс запускает в организме человека множество гормональных реакций, которые в итоге повышают риск нарушений обмена веществ и развития диабета второго типа.