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СК: десятилетний мальчик утонул в реке Западная Двина в Витебском районе

Под Витебском 10-летний мальчик утонул в реке Западная Двина.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что десятилетний мальчик утонул в реке Западная Двина в Витебском районе.

Согласно предварительной информации, днем 10 июля, в четверг, компания детей отдыхала на берегу реки Западная Двина в Витебском районе. Десятилетний ребенок, находясь в воде, начал тонуть. Указанное заметил рыбак, находившийся на другом берегу, и вызвал спасателей. В СК отметили, что сотрудники МЧС извлекли тело мальчика из воды.

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