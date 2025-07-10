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Ученые раскрыли секрет ребенка с черепом в форме муравьиной головы

Аргентинские ученые нашли разгадку странной формы человеческого черепа, найденного строителями в городе Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка.

Аргентинские ученые нашли разгадку странной формы человеческого черепа, найденного строителями в городе Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка. Об этом пишет Live Science.

Ранее сообщалось, что под землей во время стройки нашли череп, похожий по форме не муравьиную голову. Он лежал вместе с остальным скелетом, помещенным в могилу в позе эмбриона.

Останки, как считают ученые, принадлежат ребенку возрастом три-четыре года, жившему в 1100—1300 годах.

Директор организации, проводящей исследования в области антропологии и археологии, Кристиан Себастьян Мелиан объяснил форму детского черепа культурной практикой.

По словам ученого, народы Южной Америки в прошлом специально надевали на головы детей шлемы с набивками с определенных сторон.

На здоровье детей эта деформация почти не влияла. Она демонстрировала социальный статус семьи, в которой родился ребенок.

Ранее сообщалось, что ученые озадачены загадочным деформированным черепом, обнаруженным в Аргентине, поскольку некоторые утверждают, что это мог быть так называемый «человек-муравей». Владелец странного удлиненного черепа выглядит как давно потерянные останки инопланетного гостя на Земле.