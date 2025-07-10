СМИ: ВС РФ изменили тактику нанесения массированных ударов по Украине

Российская армия прибегла к новой тактике в рамках нанесения массированных ударов по объектам на украинской территории. Об этом сообщили местные СМИ.
— Как сообщал спикер Воздушных сил Юрий Игнат (…) речь идет о воздушных шарах с подвешенными к ним угловыми радиолокационными отражателями, — говорится в материале.
В моменты, когда российские бойцы бьют по объектам на территории Украины, эти шары летят по ветру и, набирая скорость, создают ложные цели на радарах украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Таким образом, ПВО впустую расходует боеприпасы, передает «Газета.ру» со ссылкой на оригинал статьи.
При этом именно ограниченное количество боеприпасов является одной из главных проблем украинской армии. 2 июля стало известно, что Вашингтон отказался от отправки более 100 противотанковых управляемых ракет Hellfire, а также свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS и ракет для комплексов противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Белый дом также остановил поставки тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов и других вооружений.
Военный эксперт Карло Масала заявил немецкому изданию Bild, что именно GMLRS, которые необходимы для эффективной работы ракетных систем залпового огня HIMARS, и ракеты для Patriot являются критическими важными ресурсами для ВСУ. По его словам, без американских поставок боеприпасов Украине хватит только до конца лета.