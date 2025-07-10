СМИ: ВС РФ изменили тактику нанесения массированных ударов по Украине

При этом именно ограниченное количество боеприпасов является одной из главных проблем украинской армии. 2 июля стало известно, что Вашингтон отказался от отправки более 100 противотанковых управляемых ракет Hellfire, а также свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS и ракет для комплексов противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Белый дом также остановил поставки тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов и других вооружений.