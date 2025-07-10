Хинштейн рассказал о состоянии женщины, которую пятилетний сын закрыл собой

Жительница Курска Полина, которую пятилетний сын Анатолий закрыл собой во время атаки Вооруженных сил Украины на пляж в Курске, находится в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, ей трудно передвигаться. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил временно исполняющий губернатора Курской области Александр Хинштейн.
— Выразил ей соболезнования: никакие слова не выразят того горя, которое чувствуют родители, потерявшие ребенка. Сейчас самое главное, чтобы поправилась мама — столичные врачи делают для этого все возможное. С папой Толи нахожусь постоянно на связи, — рассказал врио главы региона.
Он добавил, что правительство области возьмет на себя организацию и расходы на похороны мальчика и еще двоих погибших. По словам Хинштейна, это меньшее, что власти региона могут сделать для семей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
9 июля СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили, что количество пострадавших в результате атаки ВСУ на курский пляж возросло до 10 человек. В тот же день Хинштейн рассказал, что врачи диагностировали у закрывшего собой мать мальчика тяжелые ожоги.
Позднее врио губернатора Курской области сообщил, что пятилетний мальчик скончался во время его транспортировки в Москву. Дядя погибшего мальчика рассказал, что тот был единственным ребенком в семье. Он признался, что не смог сдержать эмоций, узнав о смерти племянника.
Депутат Государственной думы Олег Матвейчев предложил наградить ребенка, отметив, что в России растет «очень мужественное, смелое и патриотичное поколение».