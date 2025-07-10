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«Честь имею»: погибший экс-министр транспорта Старовойт оставил прощальное послание в чате

Роман Старовойт, занимавший должность министра транспорта, перед смертью оставил прощальное послание в рабочем чате министерства. Как сообщает «Коммерсант», Старовойт обратился к своим заместителям, подчеркнув, что посвятил себя важной для страны работе, и завершил сообщение словами: «Честь имею».

Старовойт написал, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: «Честь имею».

Роман Старовойт, занимавший должность министра транспорта, перед смертью оставил прощальное послание в рабочем чате министерства. Как сообщает «Коммерсант», Старовойт обратился к своим заместителям, подчеркнув, что посвятил себя важной для страны работе, и завершил сообщение словами: «Честь имею».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Москве состоялось прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Фоторепортаж.

«Тогдашний бывший министр написал в общий чат со своими заместителями, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: “Честь имею”», — пишет издание со ссылкой на источник.

В тот же день тело Романа Старовойта обнаружили вблизи одного из парков в подмосковном Одинцово, рядом находился наградной пистолет. Следственный комитет в качестве основной версии произошедшего рассматривает самоубийство. Сегодня, 10 июля, в Москве состоялась церемония прощания с бывшим министром.

На прощание прибыл Андрей Никитин. С февраля 2025 года он занимал должность заместителя министра транспорта, а после отставки Старовойта был назначен руководителем этого министерства. В общении с прессой Никитин отозвался об усопшем, как о «достойном человеке».

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