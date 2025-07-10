Запретить все: россияне хотят ограничить доступ к сайтам для взрослых и онлайн-казино

Согласно результатам опроса, 28% участников высказались за введение ограничений на входящие звонки с неизвестных номеров, а 11% выступили за блокировку доступа к маркетплейсам. Около 80% респондентов утверждают, что их родственники знакомы со всеми основными способами противодействия мошенничеству и соблюдают правила кибербезопасности. В то же время четверть опрошенных сообщили, что их близкие уже сталкивались с телефонным мошенничеством, 5% сталкивались с кибератаками через мессенджеры, а 4% — в онлайн-играх. При этом 66% отметили, что им удалось своевременно распознать попытку обмана.