Сексологи предупредили о смертельной опасности секса в аномальную жару

Сексологи предупредили об опасности интима в сильную жару. Согласно рекомендациям врачей, секс в аномальную жару лучше сократить до минимума, так как все может закончиться печально.
Специалисты отмечают, что сердце при высоких температурах и так работает на пределе, и перегрузка может закончиться инфарктом и остановкой.
Во время интима в жару пульс может учащаться до 200 ударов в минуту, а иногда — до 230 ударов, что может привести к необратимым последствиям, предупреждают ученые.
Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Европе с 22 июня по 2 июля погибли более 2,3 тысячи человек. Температура воздуха в эти 10 дней в регионе достигала +40 градусов.