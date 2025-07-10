Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сексологи предупредили о смертельной опасности секса в аномальную жару

Сексологи предупредили об опасности интима в сильную жару.

Сексологи предупредили об опасности интима в сильную жару. Согласно рекомендациям врачей, секс в аномальную жару лучше сократить до минимума, так как все может закончиться печально.

Специалисты отмечают, что сердце при высоких температурах и так работает на пределе, и перегрузка может закончиться инфарктом и остановкой.

Во время интима в жару пульс может учащаться до 200 ударов в минуту, а иногда — до 230 ударов, что может привести к необратимым последствиям, предупреждают ученые.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Европе с 22 июня по 2 июля погибли более 2,3 тысячи человек. Температура воздуха в эти 10 дней в регионе достигала +40 градусов.