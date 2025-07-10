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В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации командира артиллерии «Хезболлы» Мурада

Армия обороны Израиля нанесла новый удар по Южному Ливану.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новый удар по Южному Ливану, ликвидирован командующий артиллерией в составе военного крыла шиитской организации «Хезболла» Мухаммед Джамаль Мурад, сообщается в пресс-службе израильского ведомства.

По данным ЦАХАЛ, командира артиллерии уничтожили в районе населенного пункта Аль-Мансури.

«Деятельность Мурада создавала угрозу для Государства Израиль и была грубым нарушением соглашений между Израилем и Ливаном», — заявили в армии.

По данным израильских военных, Мурад командовал нанесением многочисленных ракетных обстрелов в направлении Израиля. Они утверждают, что командующий артиллерией он пытался «восстановить артиллерийский потенциал “Хезболлы” в прибрежном секторе».

Напомним, в июне израильская армия сообщила об устранении боевика, принадлежавшего к силам «Радван» — элитному подразделению ливанского движения «Хезболла». ЦАХАЛ провел операцию на юге Ливана, в районе населенного пункта Бейт-Лиф.

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