В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации командира артиллерии «Хезболлы» Мурада

По данным ЦАХАЛ, командира артиллерии уничтожили в районе населенного пункта Аль-Мансури.
«Деятельность Мурада создавала угрозу для Государства Израиль и была грубым нарушением соглашений между Израилем и Ливаном», — заявили в армии.
По данным израильских военных, Мурад командовал нанесением многочисленных ракетных обстрелов в направлении Израиля. Они утверждают, что командующий артиллерией он пытался «восстановить артиллерийский потенциал “Хезболлы” в прибрежном секторе».
Напомним, в июне израильская армия сообщила об устранении боевика, принадлежавшего к силам «Радван» — элитному подразделению ливанского движения «Хезболла». ЦАХАЛ провел операцию на юге Ливана, в районе населенного пункта Бейт-Лиф.