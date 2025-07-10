В Думу внесли законопроект об ужесточении ответственности для хозяев животных

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий повышение штрафов за нарушение правил содержания животных. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 10 июля.
Законопроект предполагает многократное увеличение штрафов за нарушение правил содержания и обращения с животными. Изменения предлагается внести в статьи 8.52 и 8.54 КоАП РФ.
Штрафы для граждан могут вырасти с 1,5−3 тысяч до 20−50 тысяч рублей, для должностных лиц — с 5−15 тысяч до 100−200 тысяч, для юрлиц — с 15−30 тысяч до 250−300 тысяч рублей.
При причинении вреда людям или имуществу санкции увеличиваются до 100 тысяч для граждан и до 500 тысяч рублей для организаций.
Также предлагается повысить штрафы для приютов за несоблюдение правил до 100 тысяч рублей. За нарушения при обращении с безнадзорными животными штрафы вырастут до 30 тысяч для граждан, до 100 тысяч — для должностных лиц и до 300 тысяч — для юрлиц.
Срок давности по таким делам планируется увеличить с 60 дней до 3 лет, следует из законопроекта.
Ранее в российском правительстве опубликовали список диких животных, которых запрещается содержать в домашних условиях. Соответствующая информация следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.