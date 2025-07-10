В Думу внесли законопроект об ужесточении ответственности для хозяев животных

Также предлагается повысить штрафы для приютов за несоблюдение правил до 100 тысяч рублей. За нарушения при обращении с безнадзорными животными штрафы вырастут до 30 тысяч для граждан, до 100 тысяч — для должностных лиц и до 300 тысяч — для юрлиц.