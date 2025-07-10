Популярный банк помог пенсионерам после поручения Путина

Банк ПСБ организовал стабильную выплату пенсий для граждан России, проживающих в Абхазии. В рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина банк уже выпустил свыше 20 тысяч дебетовых карт. Об этом сообщил заместитель председателя правления ПСБ Андрей Дорофеев во время официального визита в Абхазию.