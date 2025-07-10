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Популярный банк помог пенсионерам после поручения Путина

Банк ПСБ организовал стабильную выплату пенсий для граждан России, проживающих в Абхазии. В рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина банк уже выпустил свыше 20 тысяч дебетовых карт. Об этом сообщил заместитель председателя правления ПСБ Андрей Дорофеев во время официального визита в Абхазию.

Банк ПСБ обеспечил стабильные выплаты пенсий россиянам, проживающим в Абхазии.

Банк ПСБ организовал стабильную выплату пенсий для граждан России, проживающих в Абхазии. В рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина банк уже выпустил свыше 20 тысяч дебетовых карт. Об этом сообщил заместитель председателя правления ПСБ Андрей Дорофеев во время официального визита в Абхазию.

«Банк ПСБ выполнин поручение Путина и обеспечил бесперебойные выплаты пенсий гражданам РФ, постоянно проживающим в Абхазии. Выдано уже более 20 тысяч дебетовых карт», — сообщил Дорофеев, передает ТАСС.

Ранее в России обсуждались инициативы по реформированию пенсионной системы, включая автоматический перевод накопительной части пенсии в программу долгосрочных сбережений. Предложения рассматривались, чтобы повысить доверие граждан к системе и обеспечить стабильность пенсионных выплат.