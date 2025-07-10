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Жара возвращается в Молдову: После двухдневной передышки, мы снова уходим в пекло за +30 градусов

Синоптики рассказали о том, какую погоду ждать в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Молдову жара вновь возвращается. Уже 11 июля температура воздуха поднимется выше 30 градусов, что вновь заставит искать спасение от палящего солнца.

Максимальная температура воздуха ожидается в пределах 31−34 градусов тепла.

Осадков в прогнозе нет, воздух останется сухим, что вместе с высокими температурами создаст жаркие условия. Ночью температура опустится до комфортных 16−19 градусов, что позволит немного отдохнуть от дневной жары.

Погода в Молдове.

Метеорологи предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности в пиковые часы солнечной активности — с 11 до 16 часов — чтобы избежать перегрева и обезвоживания. Рекомендуется пить больше жидкости, носить лёгкую одежду и по возможности оставаться в тени.