Жара возвращается в Молдову: После двухдневной передышки, мы снова уходим в пекло за +30 градусов

Метеорологи предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности в пиковые часы солнечной активности — с 11 до 16 часов — чтобы избежать перегрева и обезвоживания. Рекомендуется пить больше жидкости, носить лёгкую одежду и по возможности оставаться в тени.