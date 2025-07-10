Модель Канаран обвинила индуистского священника в домогательствах

По ее словам, инцидент произошел в храме Малайзии 21 июня. Священник подошел к ней, когда она молилась. Модель отметила, что знала мужчину. Поэтому спокойно отреагировала на предложение зайти к нему, чтобы взять «святую воду и защитную нить». Лишаллини Канаран ждала священника полтора часа, пока он общался с другими посетителями храма. Впоследствии мужчина пригласил ее в отдельную комнату.