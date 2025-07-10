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Модель Канаран обвинила индуистского священника в домогательствах

Лишаллини Канаран подала заявление в полицию.

Источник: Аргументы и факты

Победительница конкурса «Мисс Гранд Малайзия» 2021 года и модель Лишаллини Канаран заявила в соцсети, что ее домогался индуистский священник.

По ее словам, инцидент произошел в храме Малайзии 21 июня. Священник подошел к ней, когда она молилась. Модель отметила, что знала мужчину. Поэтому спокойно отреагировала на предложение зайти к нему, чтобы взять «святую воду и защитную нить». Лишаллини Канаран ждала священника полтора часа, пока он общался с другими посетителями храма. Впоследствии мужчина пригласил ее в отдельную комнату.

Лишаллини Канаран рассказала, что сначала священник плеснул ей в лицо «сильно пахнущую жидкость», а затем стал домогаться. Модель добавила, что сообщила родным о произошедшем и подала заявление в полицию 4 июля.

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