Звезда из «Полицейского с Рублевки» Бурунов передумал вести возлюбленную в ЗАГС

Отмечается, что вместе пара уже больше года, однако лишь на днях 48-летний актер официально подтвердил, что находится в отношениях. Известно, что его девушка моложе его на 12 лет. Екатерина Леви является предпринимательницей, которая владеет сетью химчисток в Подмосковье. Бурунов также признался, что давно хочет стать отцом, однако предыдущий печальный опыт сильно сдерживает его от следующих шагов в нынешних отношениях.