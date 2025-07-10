Звезда из «Полицейского с Рублевки» Бурунов передумал вести возлюбленную в ЗАГС

Бурунов встречается с Леви уже больше года.
Российский актер, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов не торопится жениться на своей возлюбленной 36-летней Екатериной Леви. Он отметил, что им движет страх и непростой характер.
«Конечно, есть страхи, у кого их нет? Это время покажет (встретил ли женщину мечты — прим. URA.RU). Я не подарок совсем. У меня достаточно непростой характер, поэтому… Вредным не могу сказать, но, конечно, бывает. Я неидеальный», — сказал Бурунов в разговоре с «Пятым каналом».
Отмечается, что вместе пара уже больше года, однако лишь на днях 48-летний актер официально подтвердил, что находится в отношениях. Известно, что его девушка моложе его на 12 лет. Екатерина Леви является предпринимательницей, которая владеет сетью химчисток в Подмосковье. Бурунов также признался, что давно хочет стать отцом, однако предыдущий печальный опыт сильно сдерживает его от следующих шагов в нынешних отношениях.
Ранее в шоу-бизнесе уже поднималась тема сложностей в личной жизни известных мужчин. Так, певец Алексей Воробьев неожиданно объявил о свадьбе с Аидой Гарифуллиной. Хотя ранее он заявлял о поиске невесты и делал противоречивые высказывания о женщинах. Его отношения также вызывали сомнения у общественности и экспертов, поскольку артист, несмотря на популярность у девушек, долго не решался на брак.