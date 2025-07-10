В то же время Дворцов воздержался от уточнения, кого именно из исполнителей природа не наделила выдающимися вокальными способностями. Ранее музыкальные критики отмечали, что интерес к российской эстраде сохраняется и за рубежом: западные исполнители нередко заимствуют мелодии отечественных хитов, а отдельные российские композиции становятся популярными в Европе несмотря на попытки ограничить их распространение. Такой обмен подчеркивает влияние российской музыкальной культуры, несмотря на разницу в профессионализме среди отечественных артистов.