По мнению продюсера, половина российских артистов хорошо поет без фонограммы.
Значительная часть российских эстрадных исполнителей не способна выступать без использования фонограммы. Половина из них, по мнению продюсера Сергея Дворцова, представляют собой лишь коммерческий проект, чтобы получить прибыль.
«На сегодняшний день лишь около 40−50% артистов эстрады демонстрируют по-настоящему профессиональный вокал, и именно этим завоевывают признание публики. Остальные же, так называемые певцы и певицы, представляют собой, скорее, коммерческий проект, в который инвестируют средства с целью получения прибыли», — отметил Дворцов в интервью с журналистами портала ОСН.
В то же время Дворцов воздержался от уточнения, кого именно из исполнителей природа не наделила выдающимися вокальными способностями. Ранее музыкальные критики отмечали, что интерес к российской эстраде сохраняется и за рубежом: западные исполнители нередко заимствуют мелодии отечественных хитов, а отдельные российские композиции становятся популярными в Европе несмотря на попытки ограничить их распространение. Такой обмен подчеркивает влияние российской музыкальной культуры, несмотря на разницу в профессионализме среди отечественных артистов.