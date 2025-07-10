Модель Брукс Нэйдер пришла на ужин с женой миллиардера Безоса с голой грудью

Известная американская модель Брукс Нэйдер появилась на ужине с женой американского миллиардера Джеффа Безоса, репортершей Лорен Санчес и ее сестрой в наряде, оголяющем ее грудь. Фотографии откровенного образа опубликовали в издании Just Jared.
28-летнюю модель сфотографировали репортеры, когда та выходила из ресторана Laperouse в Париже, где и проходил ужин. В заведении она была в черном наряде бренда Saint Laurent, который состоял из прозрачного топа с бантом на шее и бриджей с завышенной талией. При этом на ней не было бюстгальтера.
К брендовому наряду она надела босоножки на высоких каблуках в минималистичном стиле. Девушка распустила уложенные волнами волосы и сделала маникюр и педикюр с малиновым лаком, говорится в материале.
В феврале похожим нарядом отличилась и Бьянка Цензори, которая на тот момент была женой рэпера Канье Уэста. Скандальный певец вместе с Цензори, которая не менее известна своими экстравагантными нарядами, появились на красной дорожке премии. У рэпера был классический черный наряд, в то время как его супруга надела шубу и голое платье. Во время прогулки по красной дорожке Цензори скинула с себя шубу, что привело журналистов и поклонников артиста в шок — под верхней одеждой был совершенно прозрачный наряд. Девушка не надела под платье нижнее белье. Однако полиция образ девушки не оценила, и пару выгнали с мероприятия.