Модель Брукс Нэйдер пришла на ужин с женой миллиардера Безоса с голой грудью

В феврале похожим нарядом отличилась и Бьянка Цензори, которая на тот момент была женой рэпера Канье Уэста. Скандальный певец вместе с Цензори, которая не менее известна своими экстравагантными нарядами, появились на красной дорожке премии. У рэпера был классический черный наряд, в то время как его супруга надела шубу и голое платье. Во время прогулки по красной дорожке Цензори скинула с себя шубу, что привело журналистов и поклонников артиста в шок — под верхней одеждой был совершенно прозрачный наряд. Девушка не надела под платье нижнее белье. Однако полиция образ девушки не оценила, и пару выгнали с мероприятия.