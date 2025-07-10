В России хотят создать «скорую помощь» для животных

Кроме того, создание специализированного номера поможет снизить нагрузку на экстренные службы общего профиля (112 и 103), освободив их ресурсы для решения профильных задач. Инициатива также направлена на улучшение защиты животных от жестокого обращения и несчастных случаев, повышение общего уровня гуманного отношения к животным в обществе, а также на формирование единой системы реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с животными, включая борьбу с инфекциями и предотвращение эпидемий, передаёт РИА «Новости».