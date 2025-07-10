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Армянского епископа Жамкочяна уволили из университета за участие в митинге

Уволенный из Ереванского университета епископ Жамкочян занимал пост декана с 2005 года.

Источник: Аргументы и факты

Епископ Армянской апостольской церкви Анушаван Жамкочян был освобожден от должности в Ереванском университете после участия в акции протеста в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом рассказали журналисты 24News.

Жамкочян возглавлял факультет теологии. По данным издания, приказ о его увольнении поступил из правительственных кругов Армении.

Священнослужитель занимал пост декана в вузе с 2005 года.

Напомним, предпринимателю Самвелу Карапетяну предъявили обвинения в публичных призывах к насильственному свержению власти в Армении, ему грозит арест.

Российский миллиардер армянского происхождения, глава группы компаний «Ташир» Карапетян был задержан в Ереване в ночь на 18 июня. Он открыто поддержал Армянскую апостольскую церковь после критики со стороны властей, что вызвало недовольство премьер-министра страны Никола Пашиняна. Против бизнесмена возбудили уголовное дело. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что Карапетян подал иск против пресс-секретаря Пашиняна, обвинив ее в клевете.

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