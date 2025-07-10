Госдеп: Выводы Трампа по беседе Лаврова и Рубио повлияют на шаги по Украине

Нужно отметить, что Лавров и Рубио пообщались в четверг, 10 июля 2025 года, на полях саммита в Малайзии. Политики обсудили конфликт на Украине. Американская сторона заявила, что выслушала позицию России. Рубио подчеркнул, что Москва предложила новые способы урегулирования конфликта на Украине. Переговоры длились чуть меньше часа. Рубио сообщил, что обязательно доложит об их результатах президенту США Дональду Трампу. Российская сторона еще никак не комментировала беседу.