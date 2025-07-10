Госдеп: Выводы Трампа по беседе Лаврова и Рубио повлияют на шаги по Украине

Дальнейшие шаги Америки по украинскому конфликту будут зависеть от выводов президента Дональда Трампа из беседы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом рассказали в Госдепе.
«Надеюсь, по итогам сегодняшнего дня и ближайших дней мы получим больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом вопросе, и сможем начать двигаться вперед», — говорится в сообщении от ведомства.
Нужно отметить, что Лавров и Рубио пообщались в четверг, 10 июля 2025 года, на полях саммита в Малайзии. Политики обсудили конфликт на Украине. Американская сторона заявила, что выслушала позицию России. Рубио подчеркнул, что Москва предложила новые способы урегулирования конфликта на Украине. Переговоры длились чуть меньше часа. Рубио сообщил, что обязательно доложит об их результатах президенту США Дональду Трампу. Российская сторона еще никак не комментировала беседу.