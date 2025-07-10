В работе «Дзена» произошел масштабный сбой

По состоянию на 21:50 по столичному времени не работал ни один из сервисов «Дзена». Согласно инфографикам сайта DownDetector, резкий рост сообщений о сбоях начался после 21:30. В пике количество обращений превысило 150. Причем до этого поступало в среднем одна-две жалобы за час.