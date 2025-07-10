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В работе «Дзена» произошел масштабный сбой

В работе платформы для создания и просмотра контента «Дзен» в среду, 10 июля, произошел сбой. Жалобы в основном поступали от пользователей из Москвы и Подмосковья.

В работе платформы для создания и просмотра контента «Дзен» в среду, 10 июля, произошел сбой. Жалобы в основном поступали от пользователей из Москвы и Подмосковья.

По состоянию на 21:50 по столичному времени не работал ни один из сервисов «Дзена». Согласно инфографикам сайта DownDetector, резкий рост сообщений о сбоях начался после 21:30. В пике количество обращений превысило 150. Причем до этого поступало в среднем одна-две жалобы за час.

В тот же день массовый сбой произошел в работе Системы быстрых платежей (СБП). У пользователей возникли проблемы с онлайн-переводами. Причиной неполадки стал «инцидент на стороне провайдера». Также проблемы в работе наблюдались у цифровых платформ Сбера и Т-Банка.

Российские пользователи 9 июля сообщили о масштабном сбое в работе мессенджера Telegram. 7 июля платформа также сбоила. Наибольшее число обращений поступало от жителей Москвы и Московской области.

В работе мессенджеров Telegram и Whatsapp* на территории России фиксировались сбои и 5 июля. Больше всего жалоб поступало из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.