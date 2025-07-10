Синявский: нужно поддерживать и развивать международные площадки, формирующие созидательную повестку

В планах — участие сотрудников МЧС Беларуси во Всероссийском учебно-тренировочном сборе по альпинистской подготовке спасателей МЧС России и чемпионате МЧС России по многоборью спасателей, а также изучение белорусскими спасателями российского опыта организации работы взрывотехнической службы. А представители МЧС Азербайджана приглашены поучаствовать в международных соревнованиях операторов беспилотных авиационных систем, семинаре по обмену опытом работы специалистов беспилотных авиационных комплексов чрезвычайных ведомств и переаттестации республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС по стандартам ИНСАРАГ, которые запланированы в следующем месяце. −0-