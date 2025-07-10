Синявский: нужно поддерживать и развивать международные площадки, формирующие созидательную повестку

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период нарастания геополитической напряженности очень важно поддерживать и развивать международные площадки, формирующие созидательную повестку. Таким мнением поделился министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский во время участия в заседании Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
«Сегодня в период нарастания геополитической напряженности очень важно поддерживать и развивать международные площадки, формирующие созидательную повестку. Емкий потенциал взаимодействия в рамках МОГО представляет интерес для белорусской стороны, и мы обязательно будем прикладывать усилия для его реализации», — сказал Вадим Синявский.
По его словам, на повестке сегодня вопросы, связанные с гуманитарным реагированием, ликвидацией последствий катастроф и подготовкой специалистов в условиях университета.
Беларусь впервые приняла участие в Генассамблее Международной организации гражданской обороны в качестве полноправного члена. Мероприятие прошло в Баку и объединило делегатов из почти 50 государств. Руководители чрезвычайных ведомств из стран Азии, Африки, Европы и Америки собрались вместе для обсуждения приоритетных направлений деятельности МОГО, обмена передовым опытом в сфере готовности к реагированию на стихийные бедствия и техногенные аварии.
На полях ассамблеи Вадим Синявский провел переговоры с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаладдином Гейдаровым и министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Александром Куренковым.
В ходе одной из встреч центральным вопросом обсуждения стало выполнение поручения президентов Беларуси и Азербайджана в части поставки аварийно-спасательной техники в рамках подписанного в прошлом году меморандума между Гянджинским АЗ, МАЗ и ООО «Пожснаб».
«Очень важно, чтобы наши дети общались, дружили, обменивались знаниями, культурой, учились уважать друг друга и помогать в самых разных ситуациях. Это залог устойчивого будущего. Поэтому мы всегда будем поддерживать совместные инициативы, направленные на укрепление контактов между юными спасателями», — отметил Вадим Синявский.
Белорусская делегация также приняла участие в учениях, которые прошли на территории Бакинского международного морского порта в поселке Алят Гарадагского района. В них использовалась и белорусская техника.
В планах — участие сотрудников МЧС Беларуси во Всероссийском учебно-тренировочном сборе по альпинистской подготовке спасателей МЧС России и чемпионате МЧС России по многоборью спасателей, а также изучение белорусскими спасателями российского опыта организации работы взрывотехнической службы. А представители МЧС Азербайджана приглашены поучаствовать в международных соревнованиях операторов беспилотных авиационных систем, семинаре по обмену опытом работы специалистов беспилотных авиационных комплексов чрезвычайных ведомств и переаттестации республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС по стандартам ИНСАРАГ, которые запланированы в следующем месяце. −0-