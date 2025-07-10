YouTube уберет раздел «В тренде» спустя 10 лет после запуска

Американский видеохостинг YouTube закроет появившийся в 2015 году раздел «В тренде» в течение «следующих нескольких недель». Вместо него на платформе появятся тематические чарты — «Популярные музыкальные клипы», «Лучшие подкасты недели» и «Трейлеры в тренде».
В компании отметили, что 10 лет назад список популярных публикаций можно было свести к единой ленте вирусных роликов.
— Но сегодня тренды состоят из множества видео, созданных разными фандомами, и существует больше микротрендов, которые нравятся разным сообществам, чем когда-либо прежде, — заявили в YouTube.
Благодаря более точным графикам трендов пользователи смогут видеть более широкий спектр актуального и популярного контента. По словам представителей компании, этот способ поиска роликов выглядит естественнее для зрителей, которые уже находят их самостоятельно.
При этом YouTube продолжит показывать пользователям персонализированные рекомендации, передает Variety.
26 февраля видеохостинг объявил об изменениях в размещении рекламы в середине видеороликов — благодаря ним она стала менее навязчивой и более «естественной» для зрителей. Теперь предпочтение в показе партнерских материалов отдается «естественным точках прерывания» — паузам в речи, переходам между сценами или после их логического завершения.