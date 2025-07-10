YouTube уберет раздел «В тренде» спустя 10 лет после запуска

26 февраля видеохостинг объявил об изменениях в размещении рекламы в середине видеороликов — благодаря ним она стала менее навязчивой и более «естественной» для зрителей. Теперь предпочтение в показе партнерских материалов отдается «естественным точках прерывания» — паузам в речи, переходам между сценами или после их логического завершения.