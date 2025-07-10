«Радиостанция Судного дня» передала новые загадочные сообщения

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала два зашифрованных сообщения в четверг, 10 июля.
В первом сигнале прозвучало сообщение «НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516», во втором — «НЖТИ 15886 ВЕСТОМОР 9089 7726», передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Ранее радиостанция назвала кого-то «голодикарем». Вслед за этим посланием последовали «пастилка» и «завофаг».
2 июля на фоне приостановки поставок американской военной помощи Киеву радиостанция УВБ-76 передала сообщения, в которых содержались слова «умелец» и «иракотис». 26 июня в эфире радиостанции прозвучало слово «вдохокол», 23 июня — «клинок», «мысовьюк», «бобина» и «панировка», а 19 мая радиолюбители услышали слова «двинский», «целостат», «биржевик» и другие.
17 июня в Сети появилась информация о возможной связи сообщений станции УВБ-76 с конфликтом между Ираном и Израилем. В частности, один из пользователей обратил внимание на то, что некоторые цифры, переданные в эфир станцией, частично совпадают с координатами местности вблизи Тегерана.
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