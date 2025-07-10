Стали известны последние слова Старовойта в день отставки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин посещает церемонии прощания далеко не всегда. Так он ответил на вопрос о присутствии главы государства на церемонии прощания с Романом Старовойтом в четверг, 10 июля.