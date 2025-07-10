Стали известны последние слова Старовойта в день отставки

Один из участников церемонии прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом раскрыл содержание последнего сообщения чиновника, которое он оставил в рабочем чате после отставки. Об этом пишет «Коммерсант».
По словам собеседника издания, Старовойт оставил сообщение в рабочем чате ведомства. Уволенный министр написал, что работал на благо страны, сообщение он завершил словами «честь имею».
Напомним, об отставке Старовойта стало известно в понедельник, 7 июля. В этот день он проводил оперативное совещание с заместителями, а после заседания узнал о своем увольнении.
Тело бывшего министра было обнаружено в тот же день неподалеку от парка в подмосковном Одинцово. Следственный комитет назвал официальной версией произошедшего самоубийство.
Ранее по поводу смерти уволенного Старовойта высказался бывший вице-президент России и экс-губернатор Курской области генерал-майор авиации Александр Руцкой, который был знаком с ним лично.
По мнению Руцкого, Старовойт поступил как настоящий русский офицер. В том, что он участвовал в хищениях, политик усомнился.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин посещает церемонии прощания далеко не всегда. Так он ответил на вопрос о присутствии главы государства на церемонии прощания с Романом Старовойтом в четверг, 10 июля.