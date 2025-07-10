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В Ростовской области с начала года обнаружили 193 взрывоопасных предмета

Большая часть боеприпасов была найдена в Ростове, Аксайском, Дубовском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года на территории Ростовской области было найдено 193 боеприпаса. Большая часть из них находилась в Ростове, а также в Дубовском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

— Боевые действия на территории Ростовской области продолжались около двух лет, с октября 1941 года по август 1943 года. По интенсивности боевых действий и количеству задействованных войск и боевой техники в сражениях на территории региона аналогов в истории Великой Отечественной войны нет, — сказано в сообщении.

Жителям Дона напомнили: в случае обнаружения взрывоопасного предмета необходимо сообщить о находке спасателям и обозначить место подручными средствами.