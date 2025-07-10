В Ростовской области с начала года обнаружили 193 взрывоопасных предмета

— Боевые действия на территории Ростовской области продолжались около двух лет, с октября 1941 года по август 1943 года. По интенсивности боевых действий и количеству задействованных войск и боевой техники в сражениях на территории региона аналогов в истории Великой Отечественной войны нет, — сказано в сообщении.