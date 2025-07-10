Температура воздуха в центре Москвы превысила 35 градусов

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Температура воздуха в центре Москвы в четверг превысила отметку в плюс 35 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 6 июля рассказал РИА Новости, что в московском регионе самыми знойными днями станут четверг и пятница, когда днем воздух прогреется до плюс 32−35 градусов.
«В Москве (ВДНХ) — новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 июля теперь составляет плюс 33,9 градуса. В центре города, на Балчуге, воздух прогрелся до плюс 35,4 градуса. В Подмосковье жарче всего в Черустях: плюс 34,9 градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.