Температура воздуха в центре Москвы превысила 35 градусов

«В Москве (ВДНХ) — новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 июля теперь составляет плюс 33,9 градуса. В центре города, на Балчуге, воздух прогрелся до плюс 35,4 градуса. В Подмосковье жарче всего в Черустях: плюс 34,9 градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.