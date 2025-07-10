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В Словакии отменили фестиваль, на котором должен был выступать рэпер Уэст

Фестиваль отменили из-за «непредвиденных обстоятельств».

Источник: Аргументы и факты

Организаторы музыкального фестиваля Rubicon, который должен был состояться в Словакии, объявили об отмене мероприятия, сказано в заявлении, опубликованного на странице фестиваля в соцсети.

«В связи с непредвиденными обстоятельствами, включая внешнее давление и логистические трудности, мы с сожалением сообщаем, что в этом году фестиваль Rubicon не состоится», — сказано в публикации.

По данным издания Politico, на фестивале должен был выступать рэп-исполнитель Канье Уэста, который сделал ряд антисемитских высказываний и выпустил песню об Адольфе Гитлере. Отмечается, что в июне создали петицию с требованием исключить Канье Уэста из мероприятия. Ее авторы назвали участие рэпера «оскорблением исторической памяти и прославлением военного насилия».

Ранее сообщалось, что Канье Уэсту запроетили въезд в Австралию из-за песни об Адольфе Гитлере.