В Словакии отменили фестиваль, на котором должен был выступать рэпер Уэст

По данным издания Politico, на фестивале должен был выступать рэп-исполнитель Канье Уэста, который сделал ряд антисемитских высказываний и выпустил песню об Адольфе Гитлере. Отмечается, что в июне создали петицию с требованием исключить Канье Уэста из мероприятия. Ее авторы назвали участие рэпера «оскорблением исторической памяти и прославлением военного насилия».