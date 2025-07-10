В Словакии отменили фестиваль, на котором должен был выступать рэпер Уэст

Организаторы музыкального фестиваля Rubicon, который должен был состояться в Словакии, объявили об отмене мероприятия, сказано в заявлении, опубликованного на странице фестиваля в соцсети.
«В связи с непредвиденными обстоятельствами, включая внешнее давление и логистические трудности, мы с сожалением сообщаем, что в этом году фестиваль Rubicon не состоится», — сказано в публикации.
По данным издания Politico, на фестивале должен был выступать рэп-исполнитель Канье Уэста, который сделал ряд антисемитских высказываний и выпустил песню об Адольфе Гитлере. Отмечается, что в июне создали петицию с требованием исключить Канье Уэста из мероприятия. Ее авторы назвали участие рэпера «оскорблением исторической памяти и прославлением военного насилия».
Ранее сообщалось, что Канье Уэсту запроетили въезд в Австралию из-за песни об Адольфе Гитлере.