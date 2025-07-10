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Мельниченко назвал фейком сообщения о связи пожара на ТЭЦ-1 с атакой дронов

В ночь на 10 июля над территорией Пензенской области сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко опроверг сообщения о связи пожара на Пензенской ТЭЦ-1 с ударами украинских дронов по территории региона.

Он назвал подобную информацию, которая ранее распространилась в Сети, фейком. Чиновник напомнил, что законом за распространения ложных данных предусмотрена ответственность.

«Спешу опровергнуть эти слухи — никакой угрозы нет, беспилотная опасность в Пензенской области не объявлялась», — написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

В ночь на 10 июля над территорией Пензенской области сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ. Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении в четверг на подлете к столице четырех дронов.

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