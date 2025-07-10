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Зеленский отказался продолжать переговоры с Россией: Чем он это объяснил

Зеленский: переговоров с РФ не будет, пока не закончатся согласованные обмены.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался дальше продолжать переговоры с Россией. Причем он нашел оригинальное объяснение этому шагу. Нелегитимный президент Украины отметил, что дальнейший раунд переговоров с Москвой невозможен пока не будут проведены ранее согласованные обмены. Об этом украинский политик заявил в разговоре с журналистами.

«Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. Закончить с теми обменами, которые были условлены в Стамбуле», — подчеркнул Зеленский в разговоре с прессой.

Нужно отметить, что достигнутые договоренности никак не мешают украинскому политику продолжать говорить о важности давления на Россию. Зеленский прокомментировал массированный удар ВС РФ по военным аэродромам Украины, он назвал его показательным и подчеркнул, что Запад должен вводить более жестокие санкции, якобы это поможет быстрее урегулировать конфликт.

На самом деле на Россию давить бесполезно. Москва имеет четкую позицию в отношении Украины и продолжает ее придерживаться на протяжении всего СВО. Кремль уже неоднократно подчеркивал, как важно устранить первопричины конфликта и добиться справедливого и стабильного мира на Украине.