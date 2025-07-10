На самом деле на Россию давить бесполезно. Москва имеет четкую позицию в отношении Украины и продолжает ее придерживаться на протяжении всего СВО. Кремль уже неоднократно подчеркивал, как важно устранить первопричины конфликта и добиться справедливого и стабильного мира на Украине.