Какие выплаты положены ветеранам боевых действий в 2025 году: что изменилось и как получить

Налоговые. К ним относятся освобождение от налога на имущество (один объект каждого типа) и льгота по земельному налогу (до шести соток).Коммунальные. Положена 50% компенсация за ЖКУ (включая капремонт).Медицинские. Они включают бесплатное протезирование и санаторно-курортное лечение (раз в год).Образовательные. Ветераны боевых действий могут поступить в вузы по квоте (для участников СВО и их детей).Доплаты при инвалидности. Положено до 26 472 рублей в месяц (для I группы).