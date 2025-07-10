Какие выплаты положены ветеранам боевых действий в 2025 году: что изменилось и как получить

ЕДВ для ветеранов боевых действий составляет 4 582 рубля в месяц.
В 2025 году размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для ветеранов боевых действий был проиндексирован на 9,5%. Сумма ЕДВ для этой категории граждан составила 4 582 рубля в месяц. Для оформления выплаты необходимо получить статус ветерана боевых действий. Какие льготы предусмотрены для ветеранов и как их получить — в материале URA.RU.
Индексация социальных выплат.
ЕДВ для ветеранов боевых действий увеличились на 9,5%Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
С 1 февраля 2025 года более 40 социальных выплат, включая ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для ветеранов боевых действий, увеличились на 9,5%. Повышение коснулось:
Участников Великой Отечественной войны;Ветеранов боевых действий (включая участников СВО);Чернобыльцев;Героев России и Труда;Людей с инвалидностью.
Теперь ЕДВ для ветеранов боевых действий составляет 4 582 рубля ежемесячно. Выплаты начисляются автоматически через Социальный фонд России.
Кто может получить статус ветерана боевых действий.
Военнослужащие, участвующие в СВО (по контракту или мобилизации).Добровольцы, заключившие контракт с Минобороны или Росгвардией. Члены ЧВК, содействующих ВС РФ. Гражданские специалисты, работавшие в зоне СВО (медики, строители и др.)С апреля 2025 года статус также присваивается военным, отражавшим вторжение ВСУ на территорию России.
Как оформить удостоверение ветерана.
Чтобы получить льготы, нужно оформить удостоверение ветерана боевых действийФото: Илья Московец © URA.RU.
Для военнослужащих:
Подать рапорт командиру части. Кадровая служба оформляет удостоверение перед отправкой в зону СВО или после возвращения. Документ можно получить лично или через доверенное лицо (по нотариальной доверенности).
Для добровольцев:
Подготовить документы. Нужны паспорт и военный билет (или приказ о командировании), фото 3?4, подтверждение участия в боях (наградные документы, выписки из архивов).Подать заявление в военкомат, МВД или Социальный фонд.
Срок рассмотрения — до 30 дней. Подделка удостоверения преследуется по статье 327 УК РФ.
Какие льготы могут получить ветераны и их семьи в 2025 году.
Ветераны боевых действий могут рассчитывать на 50% компенсацию ЖКУФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Налоговые. К ним относятся освобождение от налога на имущество (один объект каждого типа) и льгота по земельному налогу (до шести соток).Коммунальные. Положена 50% компенсация за ЖКУ (включая капремонт).Медицинские. Они включают бесплатное протезирование и санаторно-курортное лечение (раз в год).Образовательные. Ветераны боевых действий могут поступить в вузы по квоте (для участников СВО и их детей).Доплаты при инвалидности. Положено до 26 472 рублей в месяц (для I группы).
Отдельные выплаты предусмотрены для семей военнослужащих. Беременные жены мобилизованных могут получить единовременную выплату в размере 42 665 рублей, а на каждого ребенка выплачивается ежемесячное пособие в 18 285 рублей. Также предусмотрено льготное оформление пособий на детей до 17 лет и беременных жен.
Герои России получают ежемесячную выплату в размере 98 194 рублей. При отказе от санаторно-курортного лечения ветеранам положена денежная компенсация в размере 1 728 рублей.
Как оформить льготы.
Перед оформлением льгот необходимо получить удостоверение ветерана боевых действий. После чего нужно обратиться в отделение Социального фонда России или подать заявление через портал Госуслуг в разделе «Меры поддержки для защитников Отечества».
Для получения специальных выплат:
Героям России — обращение в пенсионный фонд с удостоверением ГерояКомпенсация за санаторное лечение — заявление в Соцфонд об отказе от путевкиВыплаты семьям — подача документов в МФЦ или Соцфонд.
Для получения льгот по налогам:
Собрать документы (удостоверение ветерана, правоустанавливающие документы на имущество) Подать заявление в налоговую инспекцию. Это можно сделать лично через МФЦ или через личный кабинет на сайте ФНСЛьготы применяются с месяца присвоения статуса.
Для оформления медицинских льгот:
Прикрепиться к поликлинике по месту жительстваПредоставить удостоверение ветерана в регистратуреДля получения протезов — направление от лечащего врача.
Жилищные льготы можно оформить через «Госуслуги’Фото: Денис Моргунов © URA.RU.
Жилищные льготы оформляются.
В управляющей компанииВ МФЦЧерез Госуслуги. Необходимые документы: удостоверение ветерана, справка о составе семьи, квитанции об оплате ЖКХ.
Какие льготы появятся в будущем.
В Государственной Думе рассматриваются инициативы по повышению ежемесячных выплат до уровня прожиточного минимума. Также обсуждается введение льготной ипотеки под 2% годовых с лимитом до 12 миллионов рублей в Москве и шести миллионов в регионах. Также для участников СВО планируется ввести возможность получения бесплатного второго высшего образования по специальностям, связанным с их боевым опытом.