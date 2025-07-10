Первая сумка бренда Birkin была продана на аукционе и стала самой дорогой в мире

На онлайн-аукционе продали первую сумку бренда Birkin. Эта сумка стала самым дорогим аксессуаром в мире, который ушел с молотка. Об этом рассказали в пресс-службе аукционного дома Sotheby’s в своих социальных сетях.
Стоимость сумки превысила десять миллионов долларов (около 779 000 000 рублей). Аксессуар создал французский дом моды Hermes. Она была сшита эксклюзивно для англо-французской актрисы и певицы Джейн Биркин в 1984 году.
При этом на цену повлиял и сам бренд. В бутиках Hermes всегда поставляется ограниченное количество сумок Birkin. А постоянным покупателям предоставляют возможность заранее записаться в лист ожидания для пошива сумки.
Джейн Биркин изначально и стала музой модного дома. Актриса считалась иконой мирового стиля. В фильмографии Биркин 80 фильмов, а в дискографии — 20 музыкальных альбомов. 16 июля будет годовщина смерти артистки — Биркин умерла два года назад в возрасте 76 лет.
В конце июня на аукционе в Нью-Йорке продали кольцо с бриллиантом, которое, вероятно, принадлежало французской королеве Марии-Антуанетте, за почти 14 миллионов долларов.
До этого на аукционе в Пекине эксклюзивную фигурку Labubu продали за 150 тысяч долларов (почти 12 миллионов рублей). Проданная фигурка является единственной в мире выполненной в мятных тонах.