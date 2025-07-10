Российский космонавт Платонов полетит на МКС на корабле Илона Маска

— В настоящее время мы нацелены произвести запуск не позднее 31 июля с площадки 39 на космодроме Кеннеди. Это произойдет примерно в 12:09 по восточному времени США (17:09 по московскому времени — прим. «ВМ»), — рассказал Стич на брифинге.