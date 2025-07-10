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Российский космонавт Платонов полетит на МКС на корабле Илона Маска

Российский космонавт Олег Платонов полетит к Международной космической станции (МКС) в рамках миссии Crew-11 на корабле Crew Dragon компании SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил директор программы NASA по коммерческим пилотируемым полетам Стив Стич.

Российский космонавт Олег Платонов полетит к Международной космической станции (МКС) в рамках миссии Crew-11 на корабле Crew Dragon компании SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил директор программы NASA по коммерческим пилотируемым полетам Стив Стич.

— В настоящее время мы нацелены произвести запуск не позднее 31 июля с площадки 39 на космодроме Кеннеди. Это произойдет примерно в 12:09 по восточному времени США (17:09 по московскому времени — прим. «ВМ»), — рассказал Стич на брифинге.

Он отметил, что длительность полета от старта до стыковки с МКС не должна превысить 39 часов. Корабль состыкуется со станцией примерно в 03:00 по восточному времени США (07:00 по московскому времени — прим. «ВМ») 2 августа. В целях обеспечения безопасности экипажа максимальную продолжительность полета ограничили 40 часами.

Стич отметил, что изначально запуск был назначен на середину августа, но NASA удалось оптимизировать график подготовки к полету. Предстоящая миссия станет 19-м пилотируемым полетом корабля Crew Dragon с использованием ракеты Falcon 9, передает Gazeta.ru.

15 марта космический корабль Crew Dragon, в составе экипажа которого находился российский космонавт Кирилл Песков, успешно отправился к МКС. На следующий день судно пристыковалось к станции, а 18 марта отстыковалось от нее.

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