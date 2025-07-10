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Павел Дуров заявил, что более 20 лет не употребляет алкоголь и не курит

Основатель Telegram раскрыл секрет своего успеха и хорошего здоровья.

Источник: Аргументы и факты

Основатель Telegram Павел Дуров дал совет тем, кто хочет раскрыть свой потенциал и сохранить ясность ума.

«Держитесь подальше от веществ, вызывающих зависимость», — написал он в своем Telegram-канале.

Павел Дуров также утверждает, что его успех и здоровье стали результатом более чем 20-летнего полного воздержания от алкоголя, табака, кофе, таблеток и запрещенных наркотиков.

«Краткосрочное удовольствие не стоит вашего будущего», — написал он.

Ранее Павел Дуров в своем первом видеообращении на французском языке предупредил об угрозах свободе слова и частной жизни в Европе.

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