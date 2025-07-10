Путин: «Славянский базар» вносит вклад в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества

Владимир Путин передал участникам и гостям фестиваля теплые пожелания. «Фестиваль, проводимый в древнем и прекрасном белорусском городе, вносит весомый вклад в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами, в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества. Его девиз “Через искусство — к миру и взаимопониманию” в нынешних непростых международных условиях звучит особенно актуально. В этом году программа “Славянского базара” весьма насыщена и разнообразна. На нескольких площадках состоятся выступления известных певцов и артистов, музыкальных, фольклорных, эстрадных коллективов, многочисленные театральные постановки, выставки и презентации. Большое внимание уделено детской аудитории. Запланированы различные творческие конкурсы для юных исполнителей», — отметил российский лидер в своем приветственном адресе.