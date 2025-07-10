Путин: «Славянский базар» вносит вклад в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества

10 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль, проводимый в Витебске, вносит весомый вклад в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами, в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества. Об этом говорится в приветственном адресе Президента Российской Федерации Владимира Путина, который зачитали на открытии XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», передает корреспондент БЕЛТА.
«Вселенная с большой интересной историей». Лукашенко открыл XXXIV «Славянский базар в Витебске».
Лукашенко: голос «Славянского базара» — это голос за мир и дружбу между народами.
Приветственный адрес Президента России зачитал заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
Владимир Путин передал участникам и гостям фестиваля теплые пожелания. «Фестиваль, проводимый в древнем и прекрасном белорусском городе, вносит весомый вклад в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами, в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества. Его девиз “Через искусство — к миру и взаимопониманию” в нынешних непростых международных условиях звучит особенно актуально. В этом году программа “Славянского базара” весьма насыщена и разнообразна. На нескольких площадках состоятся выступления известных певцов и артистов, музыкальных, фольклорных, эстрадных коллективов, многочисленные театральные постановки, выставки и презентации. Большое внимание уделено детской аудитории. Запланированы различные творческие конкурсы для юных исполнителей», — отметил российский лидер в своем приветственном адресе.
Особое место в фестивале отводится мероприятиям, посвященным 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне — важнейшего события в общей истории Беларуси и России. «Уверен, великая сила искусства поможет сохранить благодарную память о славных подвигах наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся с фашистскими захватчиками, передать подрастающим поколениям завещанные ими добрые традиции братской дружбы и взаимопомощи», — зачитал Алексей Оверчук.
Президент России передал большую благодарность всем, кто был вовлечен в организацию масштабного культурного форума. «Хотел бы выразить искреннюю признательность всем, кто принял участие в организации фестиваля, пожелать его участникам вдохновения и успехов, а гостям — ярких и незабываемых впечатлений», — отметил Владимир Путин. -0-