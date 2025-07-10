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Прокуратура Польши проверит евродепутата Брауна за слова об Освенциме

Политик отвергает факт нацистских преступлений, совершенных в концлагере Освенцим.

Источник: Аргументы и факты

Польская прокуратура начала проверку евродепутата и экс-кандидата на пост президента страны Гжегожа Брауна, который отрицает факт уничтожения людей в нацистском концлагере Освенцим. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«Окружная прокуратура Варшава-Средместье-Север проводит проверку в связи с отрицанием Гжегожем Брауном во время радиопередачи нацистских преступлений, совершенных в концлагере Освенцим», — следует из заявления ведомства.

Известно, что ранее скандальный депутат Европейского парламента в интервью радио Wnet выступил с заявлением, что «Освенцим с газовыми камерами — это, к сожалению, фейк».

Напомним, ранее Гжегож Браун демонстративно осквернил флаг Евросоюза, а затем сжег его.

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