Прокуратура Польши проверит евродепутата Брауна за слова об Освенциме

Польская прокуратура начала проверку евродепутата и экс-кандидата на пост президента страны Гжегожа Брауна, который отрицает факт уничтожения людей в нацистском концлагере Освенцим. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
«Окружная прокуратура Варшава-Средместье-Север проводит проверку в связи с отрицанием Гжегожем Брауном во время радиопередачи нацистских преступлений, совершенных в концлагере Освенцим», — следует из заявления ведомства.
Известно, что ранее скандальный депутат Европейского парламента в интервью радио Wnet выступил с заявлением, что «Освенцим с газовыми камерами — это, к сожалению, фейк».
Напомним, ранее Гжегож Браун демонстративно осквернил флаг Евросоюза, а затем сжег его.