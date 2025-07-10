Россиянам рассказали, сколько времени нужно уделять еде, чтобы не объедаться

Быстрые перекусы способствуют перееданию, в то время как тщательное пережевывание пищи, напротив, дает время организму понять, что наступило насыщение. Об этом заявила в разговоре с изданием «Газета.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии Ольга Тарасова.
— Наш головной мозг посылает сигнал в желудочно-кишечный тракт, когда проходит 20 минут. Это минимальное количество времени, которое мы должны отвести на полноценное потребление пищи хотя бы один раз в день, — считает доктор.
Также важно, чтобы тарелка содержала определенные продукты: овощи, белки и зерновые продукты. Это позволит получить длительное насыщение, подчеркнула медик.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что твердую пищу нужно пережевывать не менее 20 раз, а мягкую и пюреобразную — не менее 10 раз.
Если человек не сделал около 20 жевательных движений, то желудок вырабатывает еще больше сока, чтобы переварить пищу. Все это может приводить к обострению гастрита и увеличению веса, передает 360.ru.