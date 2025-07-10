Госдеп США подтвердил, что с 11 июля в ведомстве начнутся сокращения

Еще 16 апреля Марко Рубио сообщил о роспуске центра Госдепа по противодействию «зарубежной дезинформации», который занимался в том числе публикацией докладов о якобы идущей из России пропаганде. Госсекретарь обратил внимание на то, что организация стоила гражданам США более чем 50 миллионов долларов в год и в то же время цензурировала их «голоса».