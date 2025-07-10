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Госдеп США подтвердил, что с 11 июля в ведомстве начнутся сокращения

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки подтвердил информацию о готовящихся сокращениях. По информации ведомства, реорганизация начнется с 11 июля. Об этом сообщила представитель госдепартамента Тэмми Брюс.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки подтвердил информацию о готовящихся сокращениях. По информации ведомства, реорганизация начнется с 11 июля. Об этом сообщила представитель госдепартамента Тэмми Брюс.

— Министерство также проводит историческую реорганизацию, о которой госсекретарь Марко Рубио объявил 22 апреля. Целью реорганизации является более полное соответствие деятельности и программ сотрудников приоритетам внешней политики «Америка прежде всего». Недавнее практически единогласное решение Верховного суда позволяет начать реорганизацию, которая обеспечит развитие министерства в соответствии с актуальными задачами и вернет его к истокам — демократии, ориентированной на результат, — сказала она, подтверждая недавние сообщения о готовящихся сокращениях.

По ее словам, в этом контексте «начинает внедряться» план, разработанный с опорой на отзывы конгресса и сотрудников департамента. Причем этот план уже получил одобрение со стороны министра, передает РИА Новости.

Еще 16 апреля Марко Рубио сообщил о роспуске центра Госдепа по противодействию «зарубежной дезинформации», который занимался в том числе публикацией докладов о якобы идущей из России пропаганде. Госсекретарь обратил внимание на то, что организация стоила гражданам США более чем 50 миллионов долларов в год и в то же время цензурировала их «голоса».

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