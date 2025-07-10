НСПК: все сервисы СБП работают в штатном режиме

До этого стало известно, что в последнее время участились сбои в работе мессенджера Telegram. В последний раз сервис работал с ошибками 9 июля 2025 года, всего было зарегистировано больше 1,3 тысяч жалоб пользователей. Сейчас мессанджер работает в штатном режиме.