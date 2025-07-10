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НСПК: все сервисы СБП работают в штатном режиме

После сбоя все сервисы системы быстрых платежей работают в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Все сервисы системы быстрых платежей (СБП) функционируют в обычном режиме после технических проблем, произошедших в России, как сообщили в Национальной системе платёжных карт (НСПК).

«С 21:18 (мск) все сервисы СБП работают в штатном режиме», — говорится в сообщении от ведомства.

Ранее пользователи в социальных сетях и на портале Downdetector начали жаловаться, что не могут совершить транзакцию по системе быстрых платежей. Сбои наблюдались в разных регионах России. Число жалоб на ошибку в сервисе достигло нескольких сотен, при этом никаких Docs-атак не было зафиксировано.

До этого стало известно, что в последнее время участились сбои в работе мессенджера Telegram. В последний раз сервис работал с ошибками 9 июля 2025 года, всего было зарегистировано больше 1,3 тысяч жалоб пользователей. Сейчас мессанджер работает в штатном режиме.