Россиянам объяснили, в каких случаях можно не платить за капремонт

— Жильцы новостроек освобождаются от взносов на капитальный ремонт, но на определенный срок, который зависит от региона. Кроме того, если капитальный ремонт был проведен собственниками, то можно обратиться с заявлением о приостановке взносов, — рассказала эксперт.