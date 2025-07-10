Россиянам объяснили, в каких случаях можно не платить за капремонт

Оплата капитального ремонта обязательна для всех, а при неуплате возможно даже наложение ареста на квартиру. Однако для некоторых категорий есть исключения, об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Оксана Грикевич.
— Жильцы новостроек освобождаются от взносов на капитальный ремонт, но на определенный срок, который зависит от региона. Кроме того, если капитальный ремонт был проведен собственниками, то можно обратиться с заявлением о приостановке взносов, — рассказала эксперт.
Специалист уточнила, есть также некоторые категории граждан, имеющие право на льготы, это, например, пенсионеры старше 80 лет, инвалиды I и II групп, которые оплачивают лишь половину взноса и другие категории, которым льготы назначают в зависимости от региона проживания.
Ранее 360.ru сообщил, что с 1 июля 2025 года в России повысились цены на коммунальные услуги. Рост тарифов варьируется от региона к региону: средняя цифра по стране достигает почти 12%, однако в отдельных субъектах уровень может достигать 24−25%.
Чтобы сэкономить, желательно установить счетчики в квартире и оплачивать услуги по ним, а не по установленным нормативам, передает телеканал «Царьград».