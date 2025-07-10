Укрепляет народную дипломатию и дружбу. Приветствия в адрес «Славянского базара» приходят со всего мира

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многочисленные приветственные послания поступили в адрес организаторов, участников и гостей XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщает БЕЛТА.
«Вселенная с большой интересной историей». Лукашенко открыл XXXIV «Славянский базар в Витебске».
Среди них приветствия министров культуры Казахстана, Камбоджи, Кубы, Монголии, Сербии, Мьянмы, Узбекистана. Также приветствовали открытие фестиваля вице-губернатор Народного правительства провинции Цзянси Китайской Народной Республики Ся Вэньюн и председатель парламентской группы дружбы с Республикой Беларусь парламента Республики Молдова Елена Белякова.
Путин: «Славянский базар» вносит вклад в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества.
Как отметил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, фестиваль по праву занимает особое место в календаре международных событий на пространстве СНГ.
«Сохраняя традиции и динамично развиваясь, “Славянский базар” стал ярким примером успешного диалога творческих людей разных стран, демонстрируя богатство культурного наследия, разнообразие и уникальность национальных традиций каждого народа. Девиз фестиваля: “Через искусство — к миру и взаимопониманию!” отражает его основную миссию — укреплять народную дипломатию и дружбу между странами, способствовать сохранению мира через высокое искусство», — подчеркнул генсек. -0-