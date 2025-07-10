Укрепляет народную дипломатию и дружбу. Приветствия в адрес «Славянского базара» приходят со всего мира

«Сохраняя традиции и динамично развиваясь, “Славянский базар” стал ярким примером успешного диалога творческих людей разных стран, демонстрируя богатство культурного наследия, разнообразие и уникальность национальных традиций каждого народа. Девиз фестиваля: “Через искусство — к миру и взаимопониманию!” отражает его основную миссию — укреплять народную дипломатию и дружбу между странами, способствовать сохранению мира через высокое искусство», — подчеркнул генсек. -0-