Макрон рассказал о потенциальном военном контингенте Франции на Украине

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что франко-британский военный контингент для вероятного размещения на Украине после прекращения огня может составить до 50 тысяч человек, пишет РИА Новости.
«Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они смогут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих», — заявил Эммануэль Макрон.
Он добавил, что объединенные силы также могут включать других европейских партнеров и быть предоставленными в распоряжение Североатлантического альянса.
Ранее сообщалось, что французский лидер допустил возможность размещения нескольких тысяч западных военных на Украине. По его словам, цель заключается в демонстрировании готовности обеспечения поддержки в качестве резервных сил вдали от линии боевого соприкосновения.