Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон рассказал о потенциальном военном контингенте Франции на Украине

Эммануэль Макрон заявил, что военный контингент может быть предоставлен в распоряжение НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что франко-британский военный контингент для вероятного размещения на Украине после прекращения огня может составить до 50 тысяч человек, пишет РИА Новости.

«Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они смогут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих», — заявил Эммануэль Макрон.

Он добавил, что объединенные силы также могут включать других европейских партнеров и быть предоставленными в распоряжение Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что французский лидер допустил возможность размещения нескольких тысяч западных военных на Украине. По его словам, цель заключается в демонстрировании готовности обеспечения поддержки в качестве резервных сил вдали от линии боевого соприкосновения.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше